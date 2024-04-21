Kocaelispor mentör desteğiyle yükselişe geçti

TAHİR TURAN EROĞLU - Önceden A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray ile çalışan zihinsel performans antrenörü Prof. Dr. Turgay Biçer ile anlaşan Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'un performansındaki yükseliş son haftalarda çıktığı maçlara yansıdı.

Ligin bitimine 4 hafta kala 52 puanla 4'üncü sırada yer alan Kocaeli temsilcisi, futbolcuların "ayak bağı" olan düşüncelerden kurtulması amacıyla 3 hafta önce görevlendirilen Biçer'in tecrübeli mentör dokunuşlarıyla yükselişe geçti.

Ligde 6 haftalık galibiyet hasretine Göztepe maçında aldığı 3-2'lik galibiyetle son veren Körfez ekibi, deplasmanda Ahlatçı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında Bitexen Giresunspor'u ise 2-0 yenerek değişimden sonra 7 puan topladı.

Durul, geçmişte Kocaelispor'da da çalışan Biçer'in yine Kocaeli temsilcisine hizmet ettiğine değinerek, insanların moral, motivasyon ve sağlıklı akla ihtiyaç duyduğunu, bu tür dokunuşların performansa olumlu etki ettiğini anlattı.

Biçer'in, milli takım dünya 3'üncülüğünü, Galatasaray da UEFA kupasını aldığı dönemde takımlara destek verdiğini anlatan Durul, Biçer'in bu başarılardaki katkısının büyük olduğunu vurguladı.

- "İnsanı merkeze koyma anlayışıyla hareket ediyoruz"

Durul, "insanı merkeze koyma" anlayışıyla hareket ettiklerine dikkati çekerek, Biçer ile çalışılmasının ezberci değil, vizyonel bakış açısıyla ilgili olduğunu ifade etti.

"Öncelikle ruhsal ve zihinsel durumu iyi hale getirmek gerekiyor ki, sahada ya da yaptığımız işte iyi duruma gelelim." diyen Durul, bu bağlamda Turgay Biçer'in dokunuşlarının, katkısının çok fazla olduğunu yineledi.

Durul, oyuncular açısından içsel, ailesel, kişisel problemler ile zihin kurcalayan ayak bağı düşünceleri ortadan kaldırmanın, yani odak noktasını işine kaydırmanın önemine işaret ederek, "Toplanan 7 puan sadece buna bağlı değil tabii ki ama en önemli etkenlerden biri diyebiliriz. İnsan sağlığı, zihinsel ve bedensel sağlık, bunların hepsi doğru yönetildiğinde insan daha verimli oluyor." değerlendirmesinde bulundu.