Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İstanbul Üniversitesinin nadir türleri Ormanya'nın Böcek Oteli'ne konuk oldu

        İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün 1725 örnek bulunan "Zooloji Koleksiyonu"nda yer alan bazı nadir böcek türleri, çocuklar için Ormanya'da ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Üniversitesinin nadir türleri Ormanya'nın Böcek Oteli'ne konuk oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün 1725 örnek bulunan "Zooloji Koleksiyonu"nda yer alan bazı nadir böcek türleri, çocuklar için Ormanya'da ziyarete açıldı.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ormanya'da kurulan etkinlik alanlarını ziyaret edenler, İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerince sopa böceği, Afrika'ya özgü golyat böceği, çekirgeler, yusufçuklar, parıltılı mücevher böceği örneklerinin gösterildiği Böcek Oteli alanında farklı türleri keşfetme imkanı buldu.

        Öğretim üyelerinin, doğal florada tozlaşmaya katkısıyla bilinen bombus arıları ile ipek böceklerinin yaşam döngüleri hakkında bilgiler vermesi, ziyaretçilerce yoğun ilgiyle takip edildi.

        Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dikmen, AA muhabirine, böcekleri çocuklara tanıtmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        Böcek Oteli içinde böceklerin farklı dünyalarını tanıtacak etkinlikler tasarladıklarını aktaran Dikmen, gelen misafirlerin, özellikle çocukların farklı türde böcekleri incelemesini sağladıklarını dile getirdi.

        Dikmen, özellikle bombus arı yuvası veya çeşitli canlıların yaşam döngülerini anlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Hem canlı örnekleri inceliyorlar hem böcek koleksiyonlarının nasıl yapıldığını merak ediyorlar. Onları öğreniyorlar. Çeşitli yönleriyle böceklerin hayatımıza olan etkilerini onlara anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Ziyaretçilere dünyanın farklı yerlerindeki farklı çeşitlilikteki böcekleri, Türkiye'de göremedikleri pek çok türdeki böceği inceleme fırsatı sunduklarını anlatan Dikmen, şöyle devam etti:

        "Böcekler aslında dünyada çok çeşitli. Yani neredeyse bir milyon civarında türü var. Sadece kelebek, karınca, arı, sinek gibi bildiğimiz kalıpların dışında da renklerle yaşadıklarını, farklı boyutlarda olabildiklerini gösterdiğimiz, çeşitli örneklerle tanıttığımız bir çalışma. Pek çok insanda böcek korkusu var. Bu anlamda çocuk yaşta daha böcekleri ve doğayı merak etmelerini, tanımalarını doğadan, böceklerden korkmamalarını ve etkileşimini sağlamalarını hedefliyoruz."

        Dikmen, İstanbul Üniversitesi Zooloji Koleksiyonu'nda yer alan 1000 böcek örneğinden bazılarını Ormanya'ya getirebildiklerini, bu imkanı sağladıkları, koleksiyondan özel seçilen böcekleri Böcek Oteli'nde sergiledikleri için yetkililere teşekkür etti.

        Ziyaretçi Hüseyin Can ise 23 Nisan etkinlikleri için ailesiyle Ormanya'ya geldiklerini belirterek, böcek sergisinin, kendilerini en çok heyecanlandıran alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

        Can, doğada görünce korktukları, tiksindikleri böcekleri yakından tanıma, arıların tozlaşmaya katkısı, ipek böceğinin yaşam döngüsü gibi bilgileri edinme fırsatı bulduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        23 Nisan kutlamalarında "puta tapmayın" diye bağırdı, gözaltına alındı
        23 Nisan kutlamalarında "puta tapmayın" diye bağırdı, gözaltına alındı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 4. sınıf öğrencisi temsili vali oldu
        Kocaeli'de 4. sınıf öğrencisi temsili vali oldu
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de belediyenin ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek
        Kocaeli'de belediyenin ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek
        Kocaeli'de Turizm Haftası kutlandı
        Kocaeli'de Turizm Haftası kutlandı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı