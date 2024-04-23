İstanbul Üniversitesinin nadir türleri Ormanya'nın Böcek Oteli'ne konuk oldu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün 1725 örnek bulunan "Zooloji Koleksiyonu"nda yer alan bazı nadir böcek türleri, çocuklar için Ormanya'da ziyarete açıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ormanya'da kurulan etkinlik alanlarını ziyaret edenler, İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerince sopa böceği, Afrika'ya özgü golyat böceği, çekirgeler, yusufçuklar, parıltılı mücevher böceği örneklerinin gösterildiği Böcek Oteli alanında farklı türleri keşfetme imkanı buldu.

Dikmen, özellikle bombus arı yuvası veya çeşitli canlıların yaşam döngülerini anlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Hem canlı örnekleri inceliyorlar hem böcek koleksiyonlarının nasıl yapıldığını merak ediyorlar. Onları öğreniyorlar. Çeşitli yönleriyle böceklerin hayatımıza olan etkilerini onlara anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilere dünyanın farklı yerlerindeki farklı çeşitlilikteki böcekleri, Türkiye'de göremedikleri pek çok türdeki böceği inceleme fırsatı sunduklarını anlatan Dikmen, şöyle devam etti: