TCG Fırtına hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

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