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        TCG Fırtına hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:52
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        TCG Fırtına hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

        Kutlamalar kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

        Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

        Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.

        Arkadaşlarıyla gemiyi gezen Sefa Er, geminin özellikleri hakkında bilgi aldıklarını ve ziyaret sırasında farklı duygular hissettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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