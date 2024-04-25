AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus'tan açıklama:

Söz konusu olaya adı karışan ve yaşanan görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, ilgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Olayda darbedilen işçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Talus, "Bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz.

Talus, yaptığı açıklamada, İzmit'te dün yaşanan olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında bir sokaktaki asfaltlama çalışması nedeniyle çıkan arbedenin ardından sergilediği tavırlar nedeniyle İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında disiplin sürecini başlattıklarını bildirdi.

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