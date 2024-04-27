Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 00:50 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan İsmail Baş'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

        Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar kurtarılırken, 4 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Arda Güler golünü attı!
        Arda Güler golünü attı!
        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        Sıcak sonuç
        Sıcak sonuç
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Aslan virajı döndü!
        Aslan virajı döndü!
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        3. Charles göreve geri dönüyor
        3. Charles göreve geri dönüyor
        Yaşlı çifti ölüm ayırdı
        Yaşlı çifti ölüm ayırdı
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de motosikletin yayaya çarpma anı kamerada
        Kocaeli'de motosikletin yayaya çarpma anı kamerada
        Gebze'de devrilen çamaşır makinesi yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
        Gebze'de devrilen çamaşır makinesi yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Türk iş insanlarını ülkesine yatırı...
        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Türk iş insanlarını ülkesine yatırı...
        Gebze'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi
        Gebze'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi
        AK Parti, kendini yere atan meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması baş...
        AK Parti, kendini yere atan meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması baş...