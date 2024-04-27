Kocaeli'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar kurtarılırken, 4 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan İsmail Baş'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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