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        D-130 kara yolunun Gölcük kesimi, devrilen akaryakıt yüklü tanker nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu D-130 kara yolunda çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 27.04.2024 - 09:33
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        D-130 kara yolunun Gölcük kesimi, devrilen akaryakıt yüklü tanker nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu D-130 kara yolunda çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.

        Kara yolunda Yalova yönünde ilerleyen H.T. yönetimindeki akaryakıt yüklü 16 BEK 750 plakalı tanker, Dörtyol mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

        Üst geçidin ayağını çarparak devrilen tankerin dorsesi, park halindeki 4 araca çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun İzmit ve Yalova istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede trafik akışı, sahil kesimine yönlendiriliyor.

        Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor.

        Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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