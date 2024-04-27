D-130 kara yolunun Gölcük kesimi, devrilen akaryakıt yüklü tanker nedeniyle ulaşıma kapandı

Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor.

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