Kocaeli'de "Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği" Çalıştayı düzenlenecek

Kocaeli'de 10-11 Mayıs tarihlerinde "Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği: Fırsatlar ve Tehditler" Çalıştayı gerçekleştirilecek.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, insanlığı çok hızlı bir şekilde etkisi altına almaya başlayan yapay zekayı tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan çalıştay, Valilik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Teknik Elemanlar Derneği ile Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenecek.

Valilikte gerçekleştirilen protokol imza törenine, Vali Yardımcıları İsmail Gültekin ve Mustafa Ayhan, KOÜ Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mustafa Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) Genel Başkanı Selim Kaya ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.