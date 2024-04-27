Kocaeli'de leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direği onarıldı

Vatandaşlar, çalışmadan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

İlkbaharda çok sayıda leyleğin geldiği Kocakaymaz Mahallesi'nde, çok sayıda leylek yuvası bulunuyor.

Bunun üzerine harekete geçen A Takımı ekipleri, rüzgarın etkisiyle yan yatan telefon direğinin bakım ve onarımını yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocakaymaz Mahallesi sakinleri, Hacıgaziler Camisi'nin önünde bulunan, leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direğinin şiddetli rüzgar nedeniyle yan yattığını gördü.

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