Alpaka yavrusuna dört koldan isim aranıyor

TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'nın yeni üyesi alpaka yavrusunun ismini ziyaretçiler belirleyecek.

Baharın gelmesiyle yeni doğumların yaşandığı doğal yaşam parkı Ormanya'da, 6 Nisan'da Güney Amerika devesi olarak da bilinen alpaka yavrusu dünyaya geldi.

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Çocuk Hayvan Çiftliği'ndeki alpaka sayısı, yeni doğan yavruyla 5'e yükseldi.

Sevimliliğiyle dikkati çeken alpaka yavrusuna isim bulmak için doğal yaşam parkını ziyarete gelenlerin önerileri alınıyor.

Alioğlu, alpakaların özellikle çocuklar olmak üzere ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü kaydetti.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine, alpakaların Güney Amerika'da Ant Dağları'nda yaşayan, son yıllarda Türkiye'de de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan bir tür olduğunu söyledi.

Yavruya ziyaretçiler tarafından önerilen isimler arasında "Pofuduk", "Alacalı", "Tatlı", "Pikaçu" ve "Balbazar" yer alıyor.

"Çocuklar özellikle doğa okulu, orman okulu programlarıyla canlılarla yakın temas kuruyorlar. Ormanya Çocuk Hayvan Çiftliği'nde de çocuklarımız, keçilerden süt sağmadan alpakaların bölümünü temizlemeye ve hayvan beslemeye kadar birçok etkinlikte hayvanlarla güzel vakit geçirebiliyorlar. Tabii bu hem eğitici hem de keyifli oluyor. Burada bir çiftlik hayatının nasıl olduğundan tutun da hayvanları yakından tanıyabildikleri özel programlara katılabiliyorlar. Bu programların tamamı da ücretsiz gerçekleşmektedir."

Alioğlu, Ormanya'da çocuklara yönelik etkinliklerden bahsederek, şöyle devam etti:

Yeni doğan alpaka yavrusunun doğal yaşam parkına heyecan kattığını aktaran Alioğlu, bu hayvanların, çocukların doğayla baş başa en yakın teması kurabildikleri, yakından görebildikleri canlı türü olduğunu anlattı.

Alpaka yavrusuna henüz isim verilmediğini dile getiren Alioğlu, "Alpakamız için, daha önce olduğu gibi isim arayışına gireceğiz. İsim arayışını ziyaretçilerimize yönelik anketler çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Ziyaretçilerimizden önerilerini bekliyoruz." diye konuştu.

Ormanya'da yaban yaşam alanı gibi bölümlerin de bulunduğunu belirten Alioğlu, bu alanlarda kızıl geyik gibi türlerin sayılarını artırıp doğaya salınmasına ilişkin projeler gerçekleştirdiklerini, Çocuk Hayvan Çiftliği'nde de leylekler ve yırtıcı engelli kuşlara yönelik çalışmaları olduğunu anlattı.