Kocaeli'de kamyonetle cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Köşklü Çeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde A.K. idaresindeki 34 ST 4713 plakalı kamyonet ile S.K. yönetimindeki 34 HBY 706 plakalı cip çarpıştı.
Çarpışma sonucu savrulan cip, bir iş yerinin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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