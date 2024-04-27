Kocaeli Üniversitesi'nde "4. Preoperatif Protein Kalori Kısıtlama" Sempozyumu düzenlendi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde "4. Preoperatif Protein Kalori Kısıtlama" Sempozyumu gerçekleştirildi.

KOÜ'den yapılan açıklamaya göre, Harvard Üniversitesi, Clevland Klinik, California Üniversitesi, Manchester Üniversitesi, Leiden Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden 15 bilim insanının konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumda, ameliyat öncesi protein kısıtlaması konusunda yapılan çalışmalar aktarıldı.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yaptıkları çalışmalara değinerek, "Prof. Dr. James Mitchell daha önce Kocaeli Üniversitesi'ne gelmiş, ona üniversitemizin imkanlarını ve laboratuvarlarının tanıtmıştık. Değerli bir bilim insanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu sempozyumu da onun anısına düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.