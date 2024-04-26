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        Kocaeli merkezli 11 ildeki "Sibergöz-34" operasyonunda yakalanan 44 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-34" operasyonunda yakalanan 51 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:35 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:35
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        Kocaeli merkezli 11 ildeki "Sibergöz-34" operasyonunda yakalanan 44 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-34" operasyonunda yakalanan 51 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

        Siber suçların men ve takibine yönelik soruşturma doğrultusunda e-ticaret sitelerinde yayınlanan ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 49 şüphelinin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

        Aralarında çetenin elebaşı S.K'nin de yer aldığı 44 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerlerine adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyet müdürlüğünden serbest bırakıldı.

        - Olay

        Kocaeli'nin de aralarında olduğu 11 ilde 24 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda çetenin elebaşı S.K'nin de yer aldığı 51 şüpheli gözaltına alınmış, suça karıştığı tespit edilen zanlılardan 5'inin de başka suçlardan cezaevlerinde olduğu belirlenmişti. Operasyonlarda yapılan aramalarda suça konu çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

        Suç örgütünün 5 ayrı bölgede çağrı merkezi kurduğu, e-ticaret sitelerinde sahte ilanlar yayınlayan çete üyelerinin açık hatlar üzerinden vatandaşlarla görüşmeler yaptığı tespit edilmişti.

        Telefon görüşmelerinde güven verici ifadeler kullanan şüphelilerin aldattıkları müştekilerden kapora, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle aldıkları paraları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara aktardıkları, alınan paraların izini kaybettirmek için çeşitli kripto para birimlerine çevirdikleri belirlenmişti.

        Suç örgütünün söz konusu yöntemle aralarında deprem mağduru aileler ve engelli vatandaşların da bulunduğu 37 kişiyi dolandırdığı ve suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 52 milyon 675 bin 400 lira para giriş çıkışının olduğu tespit edilmişti.

        Şüphelilerden 3'ünün toplam 23 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu anlaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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