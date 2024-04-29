Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Efe, görevinden ve partisinden istifa etti

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında çıkan arbedenin ardından sergilediği tavırlar nedeniyle AK Parti İl Başkanlığınca hakkında disiplin süreci başlatılan İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, görevinden ve partisinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 18:03 Güncelleme: 29.04.2024 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Efe, görevinden ve partisinden istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında çıkan arbedenin ardından sergilediği tavırlar nedeniyle AK Parti İl Başkanlığınca hakkında disiplin süreci başlatılan İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, görevinden ve partisinden istifa etti.

        İstifasını daha önce sosyal medya hesaplarından duyuran Efe, meclis ve parti üyeliklerinden istifa dilekçelerini AK Parti İl Başkanlığına iletti.

        Efe, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, anlık öfke kontrolüne yenik düştüğünü, sonrasında gelişen olayların da şahsını ve ailesini çok etkilediğini belirterek, "Ailemin ve partimin daha fazla zarar görmemesi adına, İzmit Belediyesi meclis üyeliğinden ve gönül verdiğim partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus da Efe hakkında disiplin sürecini başlattıklarını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Cameron, ateşkes teklifinin şartlarını açıkladı
        Cameron, ateşkes teklifinin şartlarını açıkladı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Kayseri'de her mahalleye bir spor okulu
        Kayseri'de her mahalleye bir spor okulu
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de temel betonu ile duvar arasına sıkışan sincabı itfaiye kurtardı
        Kocaeli'de temel betonu ile duvar arasına sıkışan sincabı itfaiye kurtardı
        140 kilometre hızla giden otomobil 8 metre yükseklikten düştü: 5 ağır yaral...
        140 kilometre hızla giden otomobil 8 metre yükseklikten düştü: 5 ağır yaral...
        Kocaeli'de istinat duvarından düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'de istinat duvarından düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kocaeli Şehir Hastanesi 1 yılda yaklaşık 2 milyon kişiye sağlık hizmeti sun...
        Kocaeli Şehir Hastanesi 1 yılda yaklaşık 2 milyon kişiye sağlık hizmeti sun...
        Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat
        Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat
        Kocaeli'de esnaf iş yerinin camını kıran kişiyi silahla yaraladı
        Kocaeli'de esnaf iş yerinin camını kıran kişiyi silahla yaraladı