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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden İzmit Körfezi'nin temizlenmesi projesinin iptali davasına ilişkin açıklama

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi projesinin iptali için açılan davada mahkemenin talebi reddettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:13 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:13
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden İzmit Körfezi'nin temizlenmesi projesinin iptali davasına ilişkin açıklama
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin temizlenmesi projesinin iptali için açılan davada mahkemenin talebi reddettiğini açıkladı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, "Avrupa'nın en büyük çevre projesi İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı İşi"nin iptali için açılan davanın yargıdan döndüğü belirtildi.

        Proje hayata geçirilmeden önce yetkili tüm kamu kurum veya kuruluşlardan uygunluk görüşleri alındığı vurgulanan açıklamada, bu süreçte bazı kişilerin çevreyi korumak adına hareket ettikleri gerekçesiyle dava açtıkları aktarıldı.

        Açıklamada, projenin iptali için açılan davaya gerekçe olarak öne sürülen, "izlenecek yol ve yöntemin kamu zararına neden olacağı, ileride kurulması düşünülen liman için alt yapı oluşturulmaya çalışıldığı, bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği, İzmit Körfezi'nin bu yöntemle temizlenemeyeceği, yapılacak işlemin gereksiz ve faydasız olduğu, o alanda eski yapıların, antik gemi batığı ve arkeolojik kalıntıların bulunduğu, işlemin bu yerlere zararlar verebileceği" iddialarının asılsız olduğu savunuldu.

        Çözümün teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiğinden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması kanaatine varıldığı anlatılan açıklamada, 7 ayrı konuda ilgili üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir heyetin görevlendirildiği ifade edildi.

        Açıklamada, Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin, bilirkişi raporunda çeşitli başlıklar altında incelenen etkilerle ilgili ayrıntılı değerlendirme sonucu, belirtilen alanda "dip çamurunun temizlenmesi, temizlenen çamurun pompa ile susuzlaştırma alanına taşınması, taşınan çamurun geoteksil tüplerle susuzlaştırılması, susuzlaştırılan çamurun uygun alanlara nakliyesi ve değerlendirilmesi/bertaraf işinin ortak projesi için alınan dava konusu meclis kararında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığına" karar verdiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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