Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:01 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Balıkesir istikametine giden şehirler arası otobüs firmasına ait M.O. idaresindeki 16 ABS 148 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun Gebze geçişi gişeler mevkisinde bariyerlere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken araçtaki diğer yolcular firmaya ait başka bir otobüse aktarıldı.

        Yolculardan Haktan Orak, AA muhabirine, Balıkesir'e giderken otobüsün bariyerlere çarptığını belirterek, "Verilmiş sadakamız varmış, Allah beterinden korusun." dedi.

        Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!

        Benzer Haberler

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden İzmit Körfezi'nin temizlenmesi projesinin...
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden İzmit Körfezi'nin temizlenmesi projesinin...
        AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Efe, görevinden ve partisinden istifa...
        AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Efe, görevinden ve partisinden istifa...
        Kocaeli'de temel betonu ile duvar arasına sıkışan sincabı itfaiye kurtardı
        Kocaeli'de temel betonu ile duvar arasına sıkışan sincabı itfaiye kurtardı
        140 kilometre hızla giden otomobil 8 metre yükseklikten düştü: 5 ağır yaral...
        140 kilometre hızla giden otomobil 8 metre yükseklikten düştü: 5 ağır yaral...
        Kocaeli'de istinat duvarından düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'de istinat duvarından düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kocaeli Şehir Hastanesi 1 yılda yaklaşık 2 milyon kişiye sağlık hizmeti sun...
        Kocaeli Şehir Hastanesi 1 yılda yaklaşık 2 milyon kişiye sağlık hizmeti sun...