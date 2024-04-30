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        Kocaeli'de 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:12 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:12
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        Kocaeli'de 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, "çeşitli dolandırıcılık" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 41 yıl hapis ve 80 bin 640 lira para cezasıyla aranan E.T'yi (49), düzenlenen operasyonda yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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