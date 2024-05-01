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        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:09
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        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Erhan Sokak'ta bir araçta M.K. ile F.I. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşe olayda F.I, M.K'yi 5 yerinden bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda ağır yaralanan M.K, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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