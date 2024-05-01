Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Erhan Sokak'ta bir araçta M.K. ile F.I. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşe olayda F.I, M.K'yi 5 yerinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan M.K, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.
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