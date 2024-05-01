Kocaeli'de devrilen platform ile kalıp demirlerin altında kalan 3 işçi yaralandı

Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Atalar Mahallesi'ndeki bir gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisindeki inşaatta işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle demir platform ile kalıp demirler işçilerin üzerine devrildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisinde devrilen platform ile kalıp demirlerin altında kalan 3 işçi yaralandı.

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