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        Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:22 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:22
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        Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        İstasyon Mahallesi'nde 29 Nisan'da otomobilin yol kenarındaki korkuluklara çarparak 8 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralanan Yunus Emre Savaş, tedavi gördüğü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Savaş'ın Darıcaspor U18'de futbol oynadığı öğrenildi.

        - Olay

        İstasyon Mahallesi 1493/2 Sokak'ta seyreden Enes Talha T'nin kullandığı 41 AHP 408 plakalı otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından çalılık alana düşmüş, kazada sürücü ile otomobildeki İbrahim G, Bayram G, Emir A. ve Yunus Emre Savaş yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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