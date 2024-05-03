Karamürsel'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Dereköy Mahallesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu önündeki mesire alanında düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, ormanların önemine değindi.

Canbaba, şunları söyledi:

"Ülkemizde orman yangınlarının önlenmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla kampanya düzenledik. Ormanlarımıza cam ve yanıcı maddelerin atılmaması lazım. Aksi taktirde verilen zarar, tüm yaşamımızı olumsuz etkilemektedir. Orman ekolojik dengenin en önemli unsurdur. Ormanlarımızı korumamız lazım. Karamürsel olarak ormanlarımıza sahip çıkılacağına inanıyorum."