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        Karamürsel'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:31 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:31
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        Karamürsel'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Dereköy Mahallesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu önündeki mesire alanında düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, ormanların önemine değindi.

        Canbaba, şunları söyledi:

        "Ülkemizde orman yangınlarının önlenmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla kampanya düzenledik. Ormanlarımıza cam ve yanıcı maddelerin atılmaması lazım. Aksi taktirde verilen zarar, tüm yaşamımızı olumsuz etkilemektedir. Orman ekolojik dengenin en önemli unsurdur. Ormanlarımızı korumamız lazım. Karamürsel olarak ormanlarımıza sahip çıkılacağına inanıyorum."

        Daha sonra öğrencilerin folklor gösterisi sunmasının ardından çevreye atılan çöpler toplandı.

        Etkinlikte, vatandaşlara "Orman Benim, Ateş Yakmam Yangını Önlerim" yazılı tişört, şapka ve broşür dağıtıldı.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur, Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Yakut, Gölcük Orman İşletme Müdür Yardımcısı Nazım Kayadibi, Karamürsel Orman İşletme Şefi Aşkın Akçin, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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