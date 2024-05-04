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        Karamürsel'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:08
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        Karamürsel'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Karamürsel Nazmi Oğuz Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilerle bir araya geldi.

        Jandarma Trafik Güvenliği Eğitimi Timi, öğrencilere trafiğin tanımı, emniyet kemeri kullanımı, yolun karşısına geçme kuralları, yaya kaldırımlarının önemi, trafik işaretleri ve anlamları konularında eğitim verdi.

        Eğitimin ardından öğrencilere bayrak, balon ve şapka dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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