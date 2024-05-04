Karamürsel'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Karamürsel Nazmi Oğuz Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilerle bir araya geldi.

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