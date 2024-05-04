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        Mühendis adayları geliştirdikleri otonom araçla uluslararası yarışmada kürsüyü hedefliyor

        KADİR YILDIZ - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mekatronom Takımı, kendi algoritmalarıyla geliştirdikleri otonom araçla Romanya'da katılacakları Bosch Geleceğin Mobilite Yarışması'nda uluslararası başarı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:18
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        Mühendis adayları geliştirdikleri otonom araçla uluslararası yarışmada kürsüyü hedefliyor
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        KADİR YILDIZ - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mekatronom Takımı, kendi algoritmalarıyla geliştirdikleri otonom araçla Romanya'da katılacakları Bosch Geleceğin Mobilite Yarışması'nda uluslararası başarı hedefliyor.

        Yarışma danışmanı öğretim görevlisi Emre Uluşan, takım kaptanı Mehmet Baha Dursun, üyeler Bilal Özkahraman, Şükrü Fırat Sarp, Mehmet Aksoy ve Nezih Bora Yavaş'tan oluşan ekip, 15-19 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak yarışmaya yönelik çalışmalarını 10 aydır sürdürüyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği KOÜ Mekatronom Takımı, kendi algoritmalarıyla geliştirdikleri otonom araçla uluslararası 80 takım arasından seçildikleri yarışmada 24 takıma karşı mücadele verecek.

        Türkiye'den bu yıl kabul alan tek takımın üyeleri, yarışma sonunda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

        - "Büyük başarı beklentisi var"

        KOÜ Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Metin Ertunç, AA muhabirine, teorik bilgilerin, uygulamaya, projelere ve yarışmalarla aktarıldığını belirterek, bölüm olarak öğrencilerin, aralarında TÜBİTAK'ın da düzenlediklerinin olduğu birçok yarışmaya katılmasını sağladıklarını söyledi.

        Öğrencilerin yarışmalarla hem kendilerini geliştirdiğini hem de teknolojik gelişime katkı sağladığını aktaran Ertunç, "Otonom araçlar konusunda arkadaşlarımız hem yazılım geliştirme hem de mekanik ve elektronik sistemleri bir araya getirip bir sistem ortaya çıkarma noktasında büyük faaliyet gösterdiler. Bu faaliyetleri destekliyoruz, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlardan büyük başarı beklentisi var." diye konuştu.

        Ertunç, yapay zekanın endüstrideki yerinin, yakın gelecekte daha da artacağına işaret ederek, yapay zekanın en uygun uygulama alanlarından birinin de otonom araçlar olduğunu kaydetti.

        Dünyada büyük firmaların bu alanda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Ertunç, proje kapsamında öğrencileri bu alana yönlendirdiklerini dile getirdi.

        Ertunç, otonom araçların çalışma alanlarına girdiğini belirterek, "Öğrencilerimizi buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu tür yarışmalarda öğrencilerimizin kazandığı yetkinlikler, Türk sanayisine büyük katkı olarak geri dönecek." dedi.

        - "Otonom araç teknolojilerinde yapılacak yatırımlar büyük kazançlar sağlayacak"

        Öğretim görevlisi Emre Uluşan da otonom araç teknolojilerinde bugün yapılacak yatırımların, ileride ülke için büyük kazançlar sağlayacağını söyledi.

        Öğrencilerin çalışma azminden gurur duyduğunu aktaran Uluşan, yerli yazılım ve teknoloji geliştirme hedefiyle çıktıkları yolda önlerine çıkan zorlukları, bölümde elde edilen bilgi ve teknolojilerin gelecek nesillere aktarılmasıyla aştıklarını kaydetti.

        Uluşan, yarışmadan başarıyla döneceklerine inandığını belirterek, "Diğer çalışmaları da incelediğimizde yarışmadaki durumumuzu olumlu görüyorum. Ümitliyim, arkadaşlarla da gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

        - "Amacımız ülkemize başarı getirmek"

        Takım kaptanı Baha Dursun ise geçen yıl temmuz ayından bu yana yarışma için çalıştıklarını dile getirerek, yarışmada Türkiye'den tek takım olarak mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Kendilerini otonom araç sektöründe geliştirmek istediklerini anlatan Dursun, tasarladıkları otonom araçla ilgili şu bilgileri verdi:

        "160 takımdan elemeyi geçen 80 takıma Bosch araçları yolluyor. Onun üzerine kamera, ekran kartı ve diğer ekipmanları ekleyerek otonom hale getiriyoruz. Algoritmayı kendimiz yazarak şu anki duruma geldik. Yarışmadan güzel bir sonuç bekliyoruz. Yarışmada bize verilen koordinat sistemleri var, buna uyarak parkuru bitirmeye çalışıyoruz. Parkurda aracın önüne engel geliyorsa yanında yol yoksa sağa sola geçmeye çalışmıyor, bekliyor. Önündeki engel ilerleyince araç engeli takip ediyor, engel önünden kalkana kadar bekliyor. Sağ veya solda yol varsa engeli bu şekilde geçebiliyorsa geçiyor. Trafik ışıklarını, tabelalarını, yaya geçitlerini, park tabelasını algılıyor. Görevlerini yapıyor."

        Dursun, yarışmada güçlü rakiplere karşı mücadele vereceklerini belirterek, "Rakiplerimiz genelde yüksek lisans öğrencisi, biz lisans düzeyindeyiz. Amacımız ülkemize başarı getirmek. Final 19 Mayıs'a geliyor. 19 Mayıs'ta final gününde başarı elde etmek istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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