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        Kocaeli'de denizde mahsur kalan 3 amatör balıkçının kurtarılma anı görüntülendi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde mahsur kalan 3 amatör balıkçının kurtarılma anı, itfaiye kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:30
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        Kocaeli'de denizde mahsur kalan 3 amatör balıkçının kurtarılma anı görüntülendi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde mahsur kalan 3 amatör balıkçının kurtarılma anı, itfaiye kamerasınca kaydedildi

        Kentte dün akşam S.K, K.A. ve Z.A, balık tutmak için sandalla İzmit Körfezi'nde denize açıldı.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 kişi, dalgaların da etkisiyle Körfez'in doğu yakasındaki balçık alanda mahsur kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri gitti. Ekipler, 3 balıkçıyı botlarına alarak kurtardı.

        Öte yandan 3 kişinin kurtarılma anı, itfaiye kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, 3 kişinin ekiplerin botuna bindirilmesi ve aralarında geçen konuşmalar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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