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        MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, Kocaeli'de partililerle buluştu

        MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 19:41 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:41
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        MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, Kocaeli'de partililerle buluştu
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        MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Burada konuşan Sancaklı, 9 Aralık 2023'te partiden istifa ettiğini, dört ay sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine "yuva"ya döndüğünü söyledi.

        Sancaklı, bıraktığı yerden aynı enerjiyle çalışmaya devam edeceğini dile getirerek, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin gerçekten sigortasıdır. Biz birlikte hareket edip birbirimize destek olarak Türkiye genelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası noktasında ve ilelebet payidar kalma noktasında büyük mücadeleler verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bir gazetecinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki soruya Sancaklı, "Milliyetçi Hareket Partisi milletvekiliyim. Milletvekili olmasaydım o zaman bu soruya çok rahat cevap verirdim ama görüyorum ki büyük Türk milleti bana yakıştırıyor." yanıtını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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