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        Kocaeli'de açık otoparkta çıkan yangında 14 toplu taşıma aracı yandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir açık otoparkta çıkan yangında, 14 toplu taşıma aracı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 02:15 Güncelleme: 05.05.2024 - 02:15
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        Kocaeli'de açık otoparkta çıkan yangında 14 toplu taşıma aracı yandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir açık otoparkta çıkan yangında, 14 toplu taşıma aracı kullanılamaz hale geldi.

        Uzuntarla mevkisinde D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir oto yetkili servisinin otoparkındaki bir araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otoparktaki diğer midibüs ve otobüslere de sıçradı.

        Durumu fark eden bekçinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 4 otobüs, 8 midibüs ve 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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