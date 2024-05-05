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        3. Kocaeli Film Festivali'nde finalistlerle en iyi görüntü yönetmeni adayları açıklandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 19-26 Mayıs'ta düzenlenecek 3. Kocaeli Film Festivali'nde 4 kategorinin finalistleri ile en iyi görüntü yönetmeni adayları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 21:50 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:50
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        3. Kocaeli Film Festivali'nde finalistlerle en iyi görüntü yönetmeni adayları açıklandı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 19-26 Mayıs’ta düzenlenecek 3. Kocaeli Film Festivali'nde 4 kategorinin finalistleri ile en iyi görüntü yönetmeni adayları belli oldu.

        Kocaeli Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamaya göre, "animasyon" kategorisinde finalistler arasında Orhan Burak Acar'ın "Egaliter", Merve Cirisoğlu'nun "Sessiz Yol", Özlem Baykuş'un "Rezzan", Zuhal Akmeşe ile Gülşah Erdur'un "Hard Game", Şule Barman ile Erdem Boz'un "Breath" ve Gürkan Yücel'in "The Companionship" eserleri yer aldı.

        "Uzun metraj ilk film" kategorisinde ise Tunahan Kurt'un "Karganın Uykusu", İffet Eren Danışman Boz'un "Turna Misali" ve Tufan Şimşekcan'ın "Ceylin" eserleri finalist olmaya hak kazandı.

        "Odi" kısa film kategorisinde de finalistler arasında Onur Güler'in "Hangi Gece Büyüdüysem", Tuğçe Sarıyılmaz'ın "Kapı", Sündüs Gören'in "Can Suyu", Berna Sitera Değirmen'in "Protokol", Celal Yücel Tombul'un "Meryem", Muaz Güneş'in "Hayırlı Olsun Ziyareti", Volkan Girgin'in "Umut" ve Cem Terbiyeli'nin "Nefes" isimli eserleri yer buldu.

        "Öğrenci filmleri" kategorisinde ise Duhan Kavakoğlu'nun "Berzah", Berat Gezer'in "Boşluk", Alpaslan Ali Yıldırım'ın "Chıckhen Frienzy", Hilal Vergili'nin "İz" ve Berat Pehlivan'ın "Mola" adlı eserleri finalist olarak belirlendi.

        Uzun metraj ilk film dalında "en iyi görüntü yönetmeni" adayları Ozan Sihay, Veli Kuzlu, Eyüp Boz ve Ziya Kasapoğlu oldu.

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