Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:06 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organize ettiği etkinlikte Umuttepe Camisi önünde toplanan öğrenciler, Filistin ve Türk bayrakları ile "Filistin elbet özgür kalacak", "Filistin'de katliam var", "Özgür Filistin" ve "Müslüman zulme boyun eğmez" yazılı dövizlerle Umuttepe Kampüsü A Kapısı'na yürüdü. Öğrenciler, yürüyüş boyunca tekbir getirip Gazze'ye destek sloganları attı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Kocaeli ÜNİAK Teşkilat Başkanı Orçun Arsoy, 209 günde çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığınca katledildiğini söyledi.

        Arsoy, Gazze'de binlerce kişinin göçe sürüklendiği ve kundaktaki bebeklerin bombardımanlarda can verdiği bir soykırımın yaşandığını belirterek, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." diye konuştu.

        "Sözde İsrail Devleti'nin artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır." diyen Arsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlandığını vurguladı.

        AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze’de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdikleri "SayStop" eylemlerine, boykot çağrılarına ve yardım faaliyetlerine ara vermeksizin devam edeceklerine işaret eden Arsoy, "Kocaeli ÜNİAK teşkilatı ve Kocaeli Üniversitesi öğrencileri olarak, Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD Arizona Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve 'SayStop' eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi
        MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Pres makinesi kurulumu sırasında çalışınca sıkışan iş yeri sahibi öldü (2)
        Pres makinesi kurulumu sırasında çalışınca sıkışan iş yeri sahibi öldü (2)
        Pres makinesi kurulu sırasında çalışınca sıkışan iş yeri sahibi ağır yarala...
        Pres makinesi kurulu sırasında çalışınca sıkışan iş yeri sahibi ağır yarala...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü
        Kocaeli'de pres makinesine sıkışan fabrika sahibi yaralandı
        Kocaeli'de pres makinesine sıkışan fabrika sahibi yaralandı
        3. Kocaeli Film Festivali'nde finalistlerle en iyi görüntü yönetmeni adayla...
        3. Kocaeli Film Festivali'nde finalistlerle en iyi görüntü yönetmeni adayla...
        Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı t...
        Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı t...