Kocaeli'de üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı
Kocaeli'de üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri M.B.Ö. ile C.M.A'yı durdurdu.
Üst aramalarında 130 gram kokain ele geçirilen zanlılar gözaltına aldı.
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