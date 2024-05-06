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        Kocaeli'de pres makinesine sıkışarak ölen fabrika sahibi defnedildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün fabrikasında pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden iş yeri sahibi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 00:13 Güncelleme: 06.05.2024 - 00:13
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        Kocaeli'de pres makinesine sıkışarak ölen fabrika sahibi defnedildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün fabrikasında pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden iş yeri sahibi, toprağa verildi.

        Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikasındaki kazada yaralanan ve kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren iş yeri sahibi Necmi Şahin için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze, kılınan namazın ardından Fatih Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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