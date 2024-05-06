Kocaeli'de pres makinesine sıkışarak ölen fabrika sahibi defnedildi

Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikasındaki kazada yaralanan ve kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren iş yeri sahibi Necmi Şahin için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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