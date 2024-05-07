Kocaeli'de cip ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-130 kara yolu İzmit istikametinde seyreden S.A. idaresindeki 17 ACE 479 plakalı cip, Seymen mevkisinde O.K. yönetimindeki 61 HC 584 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ile motosikletteki N.M. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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