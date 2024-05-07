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        Kocaeli'de cip ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:01
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        Kocaeli'de cip ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        D-130 kara yolu İzmit istikametinde seyreden S.A. idaresindeki 17 ACE 479 plakalı cip, Seymen mevkisinde O.K. yönetimindeki 61 HC 584 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ile motosikletteki N.M. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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