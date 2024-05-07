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        Kocaeli'de 53 sikke ele geçirildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 53 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:16 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:16
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        Kocaeli'de 53 sikke ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 53 sikke ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

        Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda bir kişinin üzerinde yapılan aramada, antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sikke bulundu.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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