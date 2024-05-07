Kocaeli'de 53 sikke ele geçirildi

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda bir kişinin üzerinde yapılan aramada, antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sikke bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

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