Kocaeli'de apartman yöneticisi tartıştığı komşusunu silahla yaraladı

Giriş katta yaşayan yönetici M.Ö, sabah saatlerinde eşi ve çocuğuyla asansörden inen S.D'ye tabancayla ateş etti.

Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde ikamet eden S.D. (38) ile apartman yöneticisi M.Ö. (64) arasında binadaki tadilatın çıkardığı gürültü nedeniyle akşam mesajlaşma uygulaması üzerinden tartışma yaşandı.

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