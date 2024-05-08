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        Kocaeli'de apartman yöneticisi tartıştığı komşusunu silahla yaraladı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartman yöneticisi, tartıştığı komşusunu silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:47
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        Kocaeli'de apartman yöneticisi tartıştığı komşusunu silahla yaraladı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartman yöneticisi, tartıştığı komşusunu silahla yaraladı.

        Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde ikamet eden S.D. (38) ile apartman yöneticisi M.Ö. (64) arasında binadaki tadilatın çıkardığı gürültü nedeniyle akşam mesajlaşma uygulaması üzerinden tartışma yaşandı.

        Giriş katta yaşayan yönetici M.Ö, sabah saatlerinde eşi ve çocuğuyla asansörden inen S.D'ye tabancayla ateş etti.

        Bacağından yaralanan S.D, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli M.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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