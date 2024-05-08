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        Gebze'de motosiklet kazalarında 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen motosiklet kazalarında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:08
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        Gebze'de motosiklet kazalarında 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen motosiklet kazalarında 2 kişi yaralandı.

        Barış Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi'nde A.Y. idaresindeki 34 FSC 12 plakalı hafif ticari araç, "U" dönüşü yaptığı sırada K.E'nin kullandığı 34 FKE 484 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Yaralı K.E, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Ani fren yapan motosiklet devrildi

        Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Semanur Ü'nün kullandığı 41 ATD 645 plakalı motosiklet, sürücünün önüne çıkan araca çarpmamak için ani fren yapması sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Semanur Ü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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