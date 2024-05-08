Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Akse Mahallesi'nde Nazım Hikmet Caddesi ile Bahriye Üçok Caddesi kesişiminde Ali K. idaresindeki 41 PM 715 plakalı otomobil ile Ufuk S'nin kullandığı 34 HFA 707 plakalı otomobille çarpıştı.

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