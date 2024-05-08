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        Kocaeli'de "1. Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Biyoteknoloji Çözümleri Kongresi" başladı

        Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü ile Pakistan Muhammad Nawaz Shareef (MNS) Tarım Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Biyoteknoloji Çözümleri Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:06
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        Kocaeli'de "1. Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Biyoteknoloji Çözümleri Kongresi" başladı
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        Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü ile Pakistan Muhammad Nawaz Shareef (MNS) Tarım Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Biyoteknoloji Çözümleri Kongresi" başladı.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında bir konuşma yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, kongreye ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Mantar, iklim değişikliğinden gıda güvenliği ve kamu sağlığına kadar insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların acil, yenilikçi çözümler gerektirdiğini belirterek, daha iyi yarınlar için akademisyenlerin bir araya geldiğini söyledi.

        Kongrede biyoteknolojideki son gelişmelerin çeşitli disiplinlerdeki uygulamalarının incelenmesi konusunda bilgi alışverişinde de bulunulacağını anlatan Mantar, "Kongremizin teması, biyoteknolojinin gücünü kamu yararına kullanmak için gösterdiğimiz kolektif çabanın özünü yansıtmaktadır. Bu tema, hem şimdiki hem de gelecek nesiller için çevresel yönetim ve ekonomik refahı teşvik etmek üzere bilim ve teknolojiden yararlanma konusundaki kararlılığı yansıtmaktadır." dedi.

        - "Verim ile kaliteyi arttırarak milli tarımın gelişmesine katkı sunmak istiyoruz"

        GÜBRETAŞ Genel Müdürü Aytaç Onkun, iklim değişikliği etkilerinin daha fazla hissedilir olmasıyla tarımsal üretimin stratejik öneminin arttığına değinerek, bu kapsamda GÜBRETAŞ'ın AR-GE yaklaşımının, bitki besleme ürünlerinin en doğru ve etkili şekilde kullanımı yoluyla, toprağa, üreticiye daha fazla fayda sağlamak, verim ile kaliteyi arttırarak milli tarımın gelişmesine katkı sunmak olduğunu bildirdi.

        GÜBRETAŞ ve GTÜ'nün bitki besleme alanında AR-GE, ÜR-GE ve eğitim odaklı işbirliği tesis etmek için 2019'da imzaladığı işbirliği protokolünün bu kapsamda Türkiye'de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için önemli adımlardan biri olduğuna dikkati çeken Onkun, yaptıkları çalışmaları aktardı.

        GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Enstitü olarak kurulduklarından bugüne hem GTÜ'de hem de diğer üniversitelerle disiplinler arası işbirliklerine odaklandıklarını söyledi.

        İşbirlikleri, üniversite-sanayi ortaklıkları ve biyo-girişimciliğin önemine inandıklarını vurgulayan Kurnaz, laboratuvarlarında yürütülen akademik çalışmaların pazarda yerini alarak dünyada değişim yarattığını görmenin her zaman gurur verici olduğunu dile getirdi.

        Kurnaz, start-upların sürdürülebilir çözümlere yönelik yenilikçi fikirlerin üretilmesinde dinamo görevi göreceğine inandığını da sözlerine ekledi.

        MNS Tarım Üniversitesinden Prof. Dr. Muhammad Hammad Nadeem Tahir'in çevrimiçi bağlantıyla katıldığı kongrede, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Syed Atif Raza da yer aldı.

        Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ABD, Hollanda, Almanya, Pakistan, Belçika, Bulgaristan, Yunanistan'dan 300 akademisyen, araştırmacı ile sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı program 10 Mayıs'ta tamamlanacak.

        "1. Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Biyoteknoloji Çözümleri Kongresi" süresince sağlık, endüstriyel ve tarımsal biyoteknoloji ile biyomalzemeler, iklim değişikliği, biyoteknolojide yapay zeka ve dijitalleşme konularının ele alındığı oturumlar düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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