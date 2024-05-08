Kocaeli'de "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ekipler, kamulaştırma davaları devam eden 2 kişiyi, tanıdıkları vasıtasıyla "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle 1 milyon 600 bin lira dolandırdıkları belirlenen İ.M. ile S.D'yi gözaltına aldı.

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