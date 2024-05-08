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        Kocaeli'de "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:48 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:48
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        Kocaeli'de "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mali suçların engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kamulaştırma davaları devam eden 2 kişiyi, tanıdıkları vasıtasıyla "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle 1 milyon 600 bin lira dolandırdıkları belirlenen İ.M. ile S.D'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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