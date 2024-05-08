Kocaeli'de "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mali suçların engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kamulaştırma davaları devam eden 2 kişiyi, tanıdıkları vasıtasıyla "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle 1 milyon 600 bin lira dolandırdıkları belirlenen İ.M. ile S.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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