Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı

        Gebze ilçesinde bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:24 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gebze ilçesinde bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

        Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi.

        Kuruldan evin temizlenmesi kararı çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Temizlik çalışması başlatan ekipler, 2 günde evden 10 kamyon çöp çıkardı.

        Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Yolculuk Birleşmiş Milletler"
        "Yolculuk Birleşmiş Milletler"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüp...
        Kocaeli'de "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüp...
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de "1. Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Biyoteknoloji Çözümleri...
        Kocaeli'de "1. Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Biyoteknoloji Çözümleri...
        Fabrika sahibinin pres makinesine sıkışıp öldüğü kaza kamerada
        Fabrika sahibinin pres makinesine sıkışıp öldüğü kaza kamerada
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Yaya geçidinde cipin çarptığı kadın yaralandı; kaza anı kamerada
        Yaya geçidinde cipin çarptığı kadın yaralandı; kaza anı kamerada