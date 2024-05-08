Kocaeli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümünün duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümünün duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna giren Cansu A. idaresindeki 34 HZN 568 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak araç yıkama bölümündeki duvara çarptı.
Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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