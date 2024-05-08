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        Kocaeli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümünün duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 20:01 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:01
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        Kocaeli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümünün duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna giren Cansu A. idaresindeki 34 HZN 568 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak araç yıkama bölümündeki duvara çarptı.

        Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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