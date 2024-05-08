Kocaeli'de taş ocağında makineye sıkışan işçi öldü

Öte yandan içinde taş ocağının da bulunduğu bölgede beton fabrikasında 18 Mart'ta sanayi tüpünün patlaması sonucu şirket sahibi Osman Üçüncü ile işçi Ahmet Bali hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan Koç'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

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