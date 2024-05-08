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        Kocaeli'de taş ocağında makineye sıkışan işçi öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir taş ocağında çalıştığı makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 20:40 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:40
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        Kocaeli'de taş ocağında makineye sıkışan işçi öldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir taş ocağında çalıştığı makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'taki taş ocağında Arif Koç (39) bakım yaptığı makineye sıkıştı.

        İşçilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan Koç'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Koç'un cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü.

        İşçinin cenazesi yarın memleketi Nevşehir'in Acıgöl ilçesi kırsal Tepeköy köyünde defnedileceği öğrenildi.

        Öte yandan içinde taş ocağının da bulunduğu bölgede beton fabrikasında 18 Mart'ta sanayi tüpünün patlaması sonucu şirket sahibi Osman Üçüncü ile işçi Ahmet Bali hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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