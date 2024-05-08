Kocaeli'de otomobil yayaya ve elektrik direğine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın arka kısmı bir iş yerine çarparak durabildi.

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