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        Kocaeli'de otomobil yayaya ve elektrik direğine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin yayaya ve elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 08.05.2024 - 22:15
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        Kocaeli'de otomobil yayaya ve elektrik direğine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin yayaya ve elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

        D-130 kara yolu Gölcük istikametinde seyreden Sefa T. yönetimindeki 41 ST 138 plakalı otomobil, Sepetlipınar Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki yayaya, ardından beton elektrik direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın arka kısmı bir iş yerine çarparak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kimliği öğrenilemeyen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı araç sürücüsü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda, aracın yayaya çarptıktan sonra beton elektrik direğine vurarak ikiye ayrıldığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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