Kocaeli'de su kuyusuna düşen kadın kurtarıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde su kuyusuna düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde su kuyusuna düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Orhan Mahallesi'nde Ayşe U, ormanlık alana gittiği sırada üzeri açık su kuyusuna düştü.
Kadının sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ayşe U, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kuyudan çıkarıldı.
Olayda yara almayan kadın, evine döndü.
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