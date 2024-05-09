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        Kocaeli'de su kuyusuna düşen kadın kurtarıldı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde su kuyusuna düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:10 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:10
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        Kocaeli'de su kuyusuna düşen kadın kurtarıldı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde su kuyusuna düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Orhan Mahallesi'nde Ayşe U, ormanlık alana gittiği sırada üzeri açık su kuyusuna düştü.

        Kadının sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Ayşe U, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kuyudan çıkarıldı.

        Olayda yara almayan kadın, evine döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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