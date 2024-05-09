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        Kocaeli'den kısa kısa

        Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla Gölcük'te etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:21
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla Gölcük'te etkinlik düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yola çizdikleri kırmızı çizgiyle önceliğin yayaların olduğunu hatırlattı.

        İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin de etkinliğe katılan öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verdi.

        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner ve öğrenciler katıldı.

        - Amiral Karamürsel İlkokulunun 100. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Amiral Karamürsel İlkokulunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        4 Temmuz Mahallesi'ndeki İlhan Çınar alanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, yaptığı konuşmada, okulun 100. yılını kutladığını belirterek, bunun çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

        Okul müdürü Muammer Aksoy de okullarının 100. yaşını kutladıklarını belirterek, mezun olan tüm öğrencilere sağlıklı bir yaşam diledi.

        Konuşmaların ardından program, çeşitli etkinliklerle sona erdi.

        - KARMEK yıl sonu serisi açıldı

        Karamürsel Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (KARMEK) katılanların yaptığı ürünler, yıl sonu sergisinde izlenime sunuldu.

        Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, emekleri için usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

        KARMEK Müdürü Şöhret Baş Kılıç ve Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, ilçede açılan kurslarla ilgili bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, sergiyi gezdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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