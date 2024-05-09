Kocaeli Valisi Yavuz'dan Engelliler Haftası mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartının, tüm bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında, birbirini anlayarak desteklemesi olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermenin, onlara ulaşarak sorunlarına sahip çıkmanın, devlet ve toplum olarak herkesin en önemli sorumluluğu olduğuna işaret eden Yavuz, devletin, bu kapsamda gerekli çalışmaları yaptığını vurguladı.