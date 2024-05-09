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        Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

        Kocaeli'de düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, kurumların stantlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:43
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        Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi
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        Kocaeli'de düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, kurumların stantlarını ziyaret etti.

        Cumhuriyet Caddesi'nde polis ve jandarma tarafından kurulan stantlarda kullanılan ekipmanlar sergilendi.

        Stantlarda vatandaşlara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı, broşür dağıtıldı.

        Vali Yavuz, jandarmanın kullandığı "Armas Nam-30 Alkolmetre" ve "Medar MTS Mobil Hız Tespit Radar Cihazı"nı inceledi.

        Yavuz, gazetecilere, en önemli görevlerinin vatandaşların can güvenliğini ve emniyetini sağlamak olduğunu söyledi.

        Son dönemde kentte EDS sistemini aktif hale getirdiklerini aktaran Yavuz ,"Gördük ki trafik ihlallerinin yüzde 40'ı maalesef kırmızı ışık ihlalleri. Bu nedenle bir kez daha vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya çağırıyorum. Özellikle kırmızı ışık ihlali yapan, aşırı sürat yapan ve alkol alarak araç kullanan şahısları bir kez daha buradan ikaz etmek istiyorum." diye konuştu.

        Yavuz, Kocaeli'de trafik hareketliliğinin yoğun olduğuna işaret ederek, "Böylesine yoğun bir trafiğin olduğu şehirde hepimizin daha dikkatli ve daha duyarlı olması gerekir." dedi.

        - Vali Yavuz, trafik birim personeline başarı belgesi verdi

        Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birim personeli Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

        Vali Yavuz, gayretli çalışmalarından dolayı trafik birim personeline başarı belgesi vererek, tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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