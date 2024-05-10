Kocaeli'de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'de SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'de SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ilerleyen Bulut G. idaresindeki 34 BTF 453 plakalı SUV tipi araç, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Ercan B. yönetimindeki 16 AEA 882 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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