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        Kocaeli'de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'de SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:14 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:14
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        Kocaeli'de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'de SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ilerleyen Bulut G. idaresindeki 34 BTF 453 plakalı SUV tipi araç, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Ercan B. yönetimindeki 16 AEA 882 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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