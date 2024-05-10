Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan kadını öldürdükleri iddiasıyla 26 kişi yakalandı

Daha sonra kadının eşinin kendisini darbettiği iddiasıyla emniyete başvurduğu, bunun sonucunda da sığınma evinde kalmaya başladığı belirtildi.

Öte yandan, daha önce kadının, birlikte kaçtığı iddia edilen erkek tarafından aile fertlerinin baskısı üzerine polise teslim edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında kadının eşinin de bulunduğu aynı aileden N.Y, S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y, A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

Polisin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası, kadının aile fertlerince öldürüldüğü iddiasıyla İstanbul, Kocaeli ve Van'da düzenlenen operasyonla 26 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.