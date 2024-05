Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan kadını öldürdükleri iddiasıyla 26 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2017'de kaybolan 4 çocuk annesi kadını öldürdükleri iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güneş Y'nin (28) 7 yıl önce kaybolmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Polisin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası, kadının aile fertlerince öldürüldüğü iddiasıyla İstanbul, Kocaeli ve Van'da düzenlenen operasyonla 26 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında kadının eşinin de bulunduğu aynı aileden N.Y, S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y, A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.