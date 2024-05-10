Kocaeli'de otomobil halk ekmek büfesine çarptı, 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin halk ekmek büfesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin halk ekmek büfesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 SAA 68 plakalı otomobil, Miralay Mümtaz Parkı'ndaki halk ekmek büfesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle beton zemin üzerindeki büfe yerinden söküldü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan büfe çalışanı E.Ç. ile otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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