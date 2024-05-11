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        Kocaeli'de bir evden 17 kamyon çöp çıkarıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 17 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:05
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        Kocaeli'de bir evden 17 kamyon çöp çıkarıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 17 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

        Adem Yavuz Mahallesi'ndeki müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi.

        Kuruldan evin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Temizlik çalışması başlatan ekipler, evden 17 kamyon çöp çıkardı.

        Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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