Kocaeli Valisi Yavuz'dan Anneler Günü mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anneler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, fedakarlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerin, her zaman yol gösterici olan en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Dünyanın neresinde hangi kültürden hangi inanıştan hangi ırktan olursa olsun annelerin yüreğinin aynı erdemli duygularla çarptığına işaret eden Yavuz, "Anne demek 'şefkat' demek, anne demek 'sabır ve metanet' demektir. Sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisi olan annelik, çocuklarına adanmış bir hayatın, hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek büyük bir fedakarlığın ve karşılıksız sevginin adıdır." ifadelerini kullandı.