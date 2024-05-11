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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Anneler Günü mesajı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anneler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:14
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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Anneler Günü mesajı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anneler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, fedakarlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerin, her zaman yol gösterici olan en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

        Dünyanın neresinde hangi kültürden hangi inanıştan hangi ırktan olursa olsun annelerin yüreğinin aynı erdemli duygularla çarptığına işaret eden Yavuz, "Anne demek 'şefkat' demek, anne demek 'sabır ve metanet' demektir. Sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisi olan annelik, çocuklarına adanmış bir hayatın, hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek büyük bir fedakarlığın ve karşılıksız sevginin adıdır." ifadelerini kullandı.

        Yavuz, annelerin en iyi şekilde yetiştirip geleceğe hazırladığı her bir bireyin, o milletin istikbal ve istiklalinin de yegane teminatı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Annelerin değerini, kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle her şeyden önce vatanımız için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakar annelerine bugün vesilesiyle şükranlarımı arz ediyor, başta şehit annelerimiz olmak üzere ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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