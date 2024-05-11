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        Kocaeli'de belediye meclis üyesinin aracının park halinde kurşunlanmasına ilişkin soruşturma sürüyor

        Kocaeli'de belediye meclis üyesi İlhami Bayrak'ın park halindeki aracının kurşunlanmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:18 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:18
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        Kocaeli'de belediye meclis üyesinin aracının park halinde kurşunlanmasına ilişkin soruşturma sürüyor
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        Kocaeli'de belediye meclis üyesi İlhami Bayrak'ın park halindeki aracının kurşunlanmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Büyükşehir ve Çayırova belediyelerinin İYİ Partili Meclis Üyesi Bayrak'ın Yeni Mahalle’de park halindeki otomobiline önceki gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 5 el ateş açıldı.

        Bayrak'ın evinde bulunduğu sırada gerçekleştirilen saldırıyla ilgili ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler araçta inceleme yaparken, kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, yaptığı yazılı açıklamada, Bayrak'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, süreci takip ettiklerini kaydetti.

        Olayın gerçekleştiğini öğrenir öğrenmez sürece müdahil olduklarını aktaran Acur, "Sayın Valimiz Seddar Yavuz da kurşunlanmanın ardından bizleri arayarak, hem geçmiş olsun dileklerini iletmiş hem de sürecin aydınlatılması için çok hassas bir süreç yöneteceklerini ifade etmişleridir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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